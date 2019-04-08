Реакция Мбаппе на антигол года в матче "ПСЖ". Видео

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе выразил удивление, когда его одноклубник и форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" (2:2) не смог забить гол с линии ворот.

В активе "ПСЖ" 81 очко в турнирной таблице лиги 1 и первое место. "Страсбур" располагается на 9-й строчке с 43 баллами.

Антигол года! Невероятная ошибка нападающего "ПСЖ": разве это возможно?