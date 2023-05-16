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Гальтье не попал в список на приз лучшему тренеру сезона в чемпионате Франции

Руслан Минаев
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Кристоф Гальтье.
Фото AFP

Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру сезона в чемпионате Франции.

Среди них нет наставника «ПСЖ» Кристофа Гальтье. Специалист становился лучшим тренером сезона в лиге 1 в 2019 и 2021 году, когда возглавлял «Лилль».

На награду в этом году претендуют: Паулу Фонсека («Лилль»), Паскаль Гастьен («Клермон»), Франк Эс («Ланс»), Филипп Монтанье («Тулуза»), Игор Тудор («Марсель»).

По итогам прошлого сезона лучшим тренером был признан наставник «Ренна» Брюно Женезьо.

Последним тренером «ПСЖ», который признавался лучшим в лиге 1 по итогам сезона, был Унаи Эмери — в 2018 году.

Игор Тудор
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
Паулу Фонсека
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Мбаппе, Месси и Дэвид номинированы на приз лучшему игроку сезона в чемпионате Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 35 22 7 6 65-35 73
4
 Монако 35 19 8 8 68-51 65
5
 Лилль 35 17 9 9 60-41 60
6
 Ренн 35 18 5 12 60-38 59
7
 Лион 35 16 8 11 58-43 56
8
 Лорьян 35 14 10 11 49-47 52
9
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
10
 Клермон Фут 35 15 8 12 39-45 53
11
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
12
 Монпелье 35 13 5 17 57-58 44
13
 Тулуза 35 12 7 16 48-55 43
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 35 9 11 15 39-50 38
16
 Осер 35 8 10 17 32-57 34
17
 Нант 35 6 15 14 35-50 33
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 35 4 10 21 42-77 22
20
 Анже 35 3 5 27 29-77 14
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19.05 22:00
Лион – Монако
 - : -
20.05 18:00
Нант – Монпелье
 - : -
20.05 22:00
Лилль – Марсель
 - : -
21.05 14:00
Аяччо – Ренн
 - : -
21.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
21.05 16:00
Ницца – Тулуза
 - : -
21.05 16:00
Реймс – Анже
 - : -
21.05 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
21.05 18:05
Лорьян – Ланс
 - : -
21.05 21:45
Осер – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

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Александр Ляказетт

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

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Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 27 2 5
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Осер

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