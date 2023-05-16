Мбаппе, Месси и Дэвид номинированы на приз лучшему игроку сезона в чемпионате Франции

Стали известны номинанты на приз лучшему игроку сезона в чемпионате Франции.

На награду претендуют Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба — «ПСЖ»), Секо Фофана, Лои Опенда (оба — «Ланс») и Джонатан Дэвид («Лилль»).

На приз лучшему вратарю сезона номинированы — Люка Шевалье («Лилль»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Антони Лопеш («Лион»), Пау Лопес («Марсель») и Брис Самба («Ланс»).

Церемония награждения состоится 28 мая.

Последние три сезона лучшим игроком сезона признавался Килиан Мбаппе — в 2019-м, 2021-м и 2022-м (в 2020-м приз не вручался).