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Мбаппе, Месси и Дэвид номинированы на приз лучшему игроку сезона в чемпионате Франции

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Стали известны номинанты на приз лучшему игроку сезона в чемпионате Франции.

На награду претендуют Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба — «ПСЖ»), Секо Фофана, Лои Опенда (оба — «Ланс») и Джонатан Дэвид («Лилль»).

На приз лучшему вратарю сезона номинированы — Люка Шевалье («Лилль»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Антони Лопеш («Лион»), Пау Лопес («Марсель») и Брис Самба («Ланс»).

Церемония награждения состоится 28 мая.

Последние три сезона лучшим игроком сезона признавался Килиан Мбаппе — в 2019-м, 2021-м и 2022-м (в 2020-м приз не вручался).

Антони Лопеш
Джанлуиджи Доннарумма
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
ФК Ланс
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Гальтье не попал в список на приз лучшему тренеру сезона в чемпионате Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 35 22 7 6 65-35 73
4
 Монако 35 19 8 8 68-51 65
5
 Лилль 35 17 9 9 60-41 60
6
 Ренн 35 18 5 12 60-38 59
7
 Лион 35 16 8 11 58-43 56
8
 Лорьян 35 14 10 11 49-47 52
9
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
10
 Клермон Фут 35 15 8 12 39-45 53
11
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
12
 Монпелье 35 13 5 17 57-58 44
13
 Тулуза 35 12 7 16 48-55 43
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 35 9 11 15 39-50 38
16
 Осер 35 8 10 17 32-57 34
17
 Нант 35 6 15 14 35-50 33
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 35 4 10 21 42-77 22
20
 Анже 35 3 5 27 29-77 14
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19.05 22:00
Лион – Монако
 - : -
20.05 18:00
Нант – Монпелье
 - : -
20.05 22:00
Лилль – Марсель
 - : -
21.05 14:00
Аяччо – Ренн
 - : -
21.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
21.05 16:00
Ницца – Тулуза
 - : -
21.05 16:00
Реймс – Анже
 - : -
21.05 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
21.05 18:05
Лорьян – Ланс
 - : -
21.05 21:45
Осер – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 25
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 27 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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