Ловрен получил травму и не сыграет с «Монако»

Защитник «Лиона» Деян Ловрен в матче 35-го тура чемпионата Франции против «Клермона» получил травму.

Как сообщает официальный сайт клуба, у 33-летнего хорвата мышечная травма левого бедра. Он не сыграет против «Монако» в пятницу.

Точные сроки восстановления станут известны позже. Врачи будут наблюдать за тем, как развивается его травма.