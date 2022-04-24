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Неймар — о поведении фанатов: «У меня контракт еще на 3 года. Прекращайте свистеть или вам не хватит воздуха»

Неймар посоветовал фанатом прекратить свистеть, иначе им не хватит воздуха
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о поведении фанатов команды.

«У меня есть контракт с «ПСЖ», который действует еще три года. Я буду здесь, даже если меня будут освистывать. Я остаюсь еще на три года, так что прекращайте свистеть или вам не хватит воздуха», — приводит слова Неймара ESPN.

Отметим, что за 15 минут до окончания матча 34-го тура лиги 1 с «Лансом» (1:1) ультрас «ПСЖ» покинули трибуны.

Ранее о поведении фанатов также высказались форвард команды Мбаппе и полузащитник Марко Верратти.

Ничья в данном матче позволила парижанам досрочно стать чемпионами Франции сезона-2021/22 и выиграть турнир в 10-й раз.

Источник: https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/10264725/psg-neymar-confirma-permanencia-e-ironiza-vaia-dos-torcedores-parem-ou-vao-ter-que-tomar-mais-folego

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Обе забьют - да

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Обе забьют - да

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 24 6 4 76-31 78
2
 Марсель 33 18 8 7 55-33 62
3
 Монако 34 17 8 9 55-35 59
4
 Страсбур 33 15 11 7 55-35 56
5
 Ренн 33 17 5 11 70-36 56
6
 Ланс 34 15 9 10 53-42 54
7
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
8
 Лион 34 14 11 9 56-45 52
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 33 13 8 12 43-38 47
11
 Монпелье 34 12 6 16 46-51 42
12
 Брест 33 11 9 13 42-48 42
13
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
14
 Анже 33 8 10 15 36-49 34
15
 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 34 7 10 17 38-68 31
19
 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
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23.04 18:00
Лион – Монпелье
 5 : 2
23.04 20:00
Сент-Этьен – Монако
 1 : 4
23.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 1 : 1
24.04 14:00
Ренн – Лорьян
 - : -
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
24.04 16:00
Метц – Брест
 - : -
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