Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о поведении фанатов команды.

«У меня есть контракт с «ПСЖ», который действует еще три года. Я буду здесь, даже если меня будут освистывать. Я остаюсь еще на три года, так что прекращайте свистеть или вам не хватит воздуха», — приводит слова Неймара ESPN.

Отметим, что за 15 минут до окончания матча 34-го тура лиги 1 с «Лансом» (1:1) ультрас «ПСЖ» покинули трибуны.

Ранее о поведении фанатов также высказались форвард команды Мбаппе и полузащитник Марко Верратти.

Ничья в данном матче позволила парижанам досрочно стать чемпионами Франции сезона-2021/22 и выиграть турнир в 10-й раз.