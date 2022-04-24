Верратти не понимает, почему многие фанаты «ПСЖ не празднуют чемпионство

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал досрочное чемпионство парижан и отношение болельщиков к победе.

«ПСЖ» завоевал восьмой чемпионский титул во Франции за последние десять сезонов.

«Фанаты, которые не праздновали? Я вас не понимаю. Это же футбол, иногда ты побеждаешь, иногда нет. Мы обычные люди, у нас тоже могут случаться неудачи. Десятый титул очень важен», — цитирует Верратти Canal+.

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. В текущем сезоне 29-летний итальянец провел 20 матчей в лиге 1, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи, а также заработал 12 желтых карточек.