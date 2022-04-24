Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал, что не хочет покидать свой пост

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал, что думает о своем будущем в парижском клубе.

Сообщалось, что летом менеджер может покинуть свой пост из-за вылета команды из Лиги чемпионов.

«Я хочу продолжить работу в качестве спортивного директора «ПСЖ». Мои планы не изменились. Я думаю, что совершал ошибки, но я хочу продолжить работать здесь», — цитирует Леонардо журналист Фабрицио Романо.

Вчера, 23 апреля, «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции в десятый раз.