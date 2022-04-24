«Ювентус» провел переговоры с агентами Анхеля Ди Марии

«Ювентус» встретился с агентами полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии и обсудил детали возможного перехода, пишет журналист Джанлука Ди Марцио на сайте.

Сообщалось, что летом футболист покинет парижский клуб на правах свободного агента. «ПСЖ» не планирует продлевать контракт с аргентинцем.

Свой интерес к игроку также проявляли «Барселона», «Атлетико» и «Интер».

В этом сезоне 34-летний Ди Мария провел за парижан 22 игры, забив три гола и отдав пять результативных передач.