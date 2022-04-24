Мбаппе об уходе фанатов на матче с «Лансом»: «Они представляют не всех болельщиков «ПСЖ», а лишь малую часть»
Нападающий «ПСЖ» Килиана Мбаппе высказался о поведении болельщиков на матче с «Лансом» (1:1).
За 15 минут до финального свистка ультрас «ПСЖ» покинули трибуны в знак протеста.
«Я думаю, люди были рады тому, что «ПСЖ» смог завоевать трофей. Если они хотят праздновать, то пусть празднуют, если не хотят, то пусть этого не делают. На трибунах были люди, ушло меньшинство. Они представляют не всех болельщиков «ПСЖ», а лишь малую часть. Стадион был полон, мы поблагодарили всех. Мы отпраздновали победу в раздевалке, не хватало только кубка. Я наслаждаюсь этим», — приводит слова Мбаппе RNC Sport.
Ничья с «Лансом» в 34-м туре лиги 1 позволила парижанам досрочно стать чемпионами Франции сезона-2021/22 и выиграть турнир в 10-й раз.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|24
|6
|4
|76-31
|78
|
2
|Марсель
|33
|18
|8
|7
|55-33
|62
|
3
|Монако
|34
|17
|8
|9
|55-35
|59
|
4
|Страсбур
|33
|15
|11
|7
|55-35
|56
|
5
|Ренн
|33
|17
|5
|11
|70-36
|56
|
6
|Ланс
|34
|15
|9
|10
|53-42
|54
|
7
|Ницца
|33
|16
|7
|10
|42-29
|54
|
8
|Лион
|34
|14
|11
|9
|56-45
|52
|
9
|Лилль
|33
|12
|12
|9
|41-40
|48
|
10
|Нант
|33
|13
|8
|12
|43-38
|47
|
11
|Монпелье
|34
|12
|6
|16
|46-51
|42
|
12
|Брест
|33
|11
|9
|13
|42-48
|42
|
13
|Реймс
|33
|9
|13
|11
|36-36
|40
|
14
|Анже
|33
|8
|10
|15
|36-49
|34
|
15
|Лорьян
|33
|8
|10
|15
|33-52
|34
|
16
|Труа
|33
|8
|9
|16
|30-46
|33
|
17
|Клермон Фут
|33
|8
|8
|17
|33-61
|32
|
18
|Сент-Этьен
|34
|7
|10
|17
|38-68
|31
|
19
|Бордо
|33
|5
|12
|16
|44-79
|27
|
20
|Метц
|33
|4
|12
|17
|29-59
|24
|23.04
|18:00
|
Лион – Монпелье
|5 : 2
|23.04
|20:00
|
Сент-Этьен – Монако
|1 : 4
|23.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|1 : 1
|24.04
|14:00
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|24.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|- : -
|24.04
|16:00
|
Метц – Брест
|- : -
|24.04
|16:00
|
Нант – Бордо
|- : -
|24.04
|16:00
|
Ницца – Труа
|- : -
|24.04
|18:05
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|24.04
|21:45
|
Реймс – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Мартен Террье
Ренн
|20
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|20
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Амари Траоре
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|27
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|28
|1
|8