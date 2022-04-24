Мбаппе об уходе фанатов на матче с «Лансом»: «Они представляют не всех болельщиков «ПСЖ», а лишь малую часть»

Мбаппе высказался об уходе фанатов с трибун на матче с «Лансом»

Нападающий «ПСЖ» Килиана Мбаппе высказался о поведении болельщиков на матче с «Лансом» (1:1).

За 15 минут до финального свистка ультрас «ПСЖ» покинули трибуны в знак протеста.

«Я думаю, люди были рады тому, что «ПСЖ» смог завоевать трофей. Если они хотят праздновать, то пусть празднуют, если не хотят, то пусть этого не делают. На трибунах были люди, ушло меньшинство. Они представляют не всех болельщиков «ПСЖ», а лишь малую часть. Стадион был полон, мы поблагодарили всех. Мы отпраздновали победу в раздевалке, не хватало только кубка. Я наслаждаюсь этим», — приводит слова Мбаппе RNC Sport.

Ничья с «Лансом» в 34-м туре лиги 1 позволила парижанам досрочно стать чемпионами Франции сезона-2021/22 и выиграть турнир в 10-й раз.