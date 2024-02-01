Marca: Мбаппе в феврале объявит об уходе из «ПСЖ» после окончания контракта

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в феврале выступит с заявлением о своем будущем.

По информации Marca, 25-летний француз объявит о том, что не будет продлевать контракт с парижанами и покинет клуб после окончания срока действия соглашения.

Отмечается, что руководство «ПСЖ» попросило Мбаппе не разглашать информацию раньше, так как это может сказаться на продаже телевизионных прав французского чемпионата, которая запланирована на начало 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе намерен определиться со своим будущим в марте. As утверждал, что «Реал» предлагает игроку не менее 30 миллионов евро до уплаты налогов.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.