Marca: Мбаппе в феврале объявит об уходе из «ПСЖ» после окончания контракта
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в феврале выступит с заявлением о своем будущем.
По информации Marca, 25-летний француз объявит о том, что не будет продлевать контракт с парижанами и покинет клуб после окончания срока действия соглашения.
Отмечается, что руководство «ПСЖ» попросило Мбаппе не разглашать информацию раньше, так как это может сказаться на продаже телевизионных прав французского чемпионата, которая запланирована на начало 2024 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе намерен определиться со своим будущим в марте. As утверждал, что «Реал» предлагает игроку не менее 30 миллионов евро до уплаты налогов.
Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|19
|13
|5
|1
|46-16
|44
|
2
|Ницца
|19
|11
|5
|3
|20-11
|38
|
3
|Брест
|19
|10
|5
|4
|29-17
|35
|
4
|Монако
|19
|10
|4
|5
|36-27
|34
|
5
|Лилль
|19
|8
|8
|3
|24-14
|32
|
6
|Реймс
|19
|9
|3
|7
|25-24
|30
|
7
|Марсель
|19
|7
|8
|4
|28-21
|29
|
8
|Ланс
|19
|8
|5
|6
|23-19
|29
|
9
|Ренн
|19
|6
|7
|6
|28-24
|25
|
10
|Страсбур
|19
|6
|7
|6
|20-24
|25
|
11
|Гавр
|19
|5
|8
|6
|22-23
|23
|
12
|Монпелье
|19
|4
|8
|7
|19-23
|20
|
13
|Нант
|19
|5
|4
|10
|20-30
|19
|
14
|Тулуза
|19
|3
|8
|8
|16-25
|17
|
15
|Метц
|19
|4
|4
|11
|16-29
|16
|
16
|Лион
|19
|4
|4
|11
|19-33
|16
|
17
|Клермон Фут
|19
|3
|6
|10
|14-28
|15
|
18
|Лорьян
|19
|2
|7
|10
|24-41
|13
|2.02
|23:00
|
Страсбур – ПСЖ
|- : -
|3.02
|19:00
|
Ренн – Монпелье
|- : -
|3.02
|23:00
|
Нант – Ланс
|- : -
|4.02
|15:00
|
Монако – Гавр
|- : -
|4.02
|17:00
|
Лилль – Клермон Фут
|- : -
|4.02
|17:00
|
Метц – Лорьян
|- : -
|4.02
|17:00
|
Реймс – Тулуза
|- : -
|4.02
|19:05
|
Брест – Ницца
|- : -
|4.02
|22:45
|
Лион – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|10
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|9
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|6
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|14
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Жонатан Гради
Ланс
|15
|1
|6