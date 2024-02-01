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Сегодня, 12:56

Marca: Мбаппе в феврале объявит об уходе из «ПСЖ» после окончания контракта

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в феврале выступит с заявлением о своем будущем.

По информации Marca, 25-летний француз объявит о том, что не будет продлевать контракт с парижанами и покинет клуб после окончания срока действия соглашения.

Отмечается, что руководство «ПСЖ» попросило Мбаппе не разглашать информацию раньше, так как это может сказаться на продаже телевизионных прав французского чемпионата, которая запланирована на начало 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе намерен определиться со своим будущим в марте. As утверждал, что «Реал» предлагает игроку не менее 30 миллионов евро до уплаты налогов.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 13 5 1 46-16 44
2
 Ницца 19 11 5 3 20-11 38
3
 Брест 19 10 5 4 29-17 35
4
 Монако 19 10 4 5 36-27 34
5
 Лилль 19 8 8 3 24-14 32
6
 Реймс 19 9 3 7 25-24 30
7
 Марсель 19 7 8 4 28-21 29
8
 Ланс 19 8 5 6 23-19 29
9
 Ренн 19 6 7 6 28-24 25
10
 Страсбур 19 6 7 6 20-24 25
11
 Гавр 19 5 8 6 22-23 23
12
 Монпелье 19 4 8 7 19-23 20
13
 Нант 19 5 4 10 20-30 19
14
 Тулуза 19 3 8 8 16-25 17
15
 Метц 19 4 4 11 16-29 16
16
 Лион 19 4 4 11 19-33 16
17
 Клермон Фут 19 3 6 10 14-28 15
18
 Лорьян 19 2 7 10 24-41 13
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.02 23:00
Страсбур – ПСЖ
 - : -
3.02 19:00
Ренн – Монпелье
 - : -
3.02 23:00
Нант – Ланс
 - : -
4.02 15:00
Монако – Гавр
 - : -
4.02 17:00
Лилль – Клермон Фут
 - : -
4.02 17:00
Метц – Лорьян
 - : -
4.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
4.02 19:05
Брест – Ницца
 - : -
4.02 22:45
Лион – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 10
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 9
П
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Усман Дембеле

Усман Дембеле

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Рассул Ндиайе

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