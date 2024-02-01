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1 февраля, 11:16

Нападающего «Реймса» и сборной Японии Ито обвиняют в сексуальном насилии

Руслан Минаев
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Дзюня Ито.
Фото Global Look Press

Нападающего «Реймса» и сборной Японии Дзюню Ито обвиняют в сексуальном насилии в отношении двух женщин, сообщает Kyodo News.

По данным источника, инцидент с участием 30-летнего игрока произошел в июне 2023 года в одном из отелей Осаки после матча сборной Японии против Перу. Адвокат Ито назвал обвинения необоснованными. При этом отмечается, что игрок действительно проводил время с двумя женщинами.

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу прокомментировал обвинения в адрес игрока.

«Я еще не полностью осведомлен об этом. Собираюсь разобраться в этом позже», — сказал специалист.

Ито на данный момент находится в расположении сборной Японии на Кубке Азии. В матче группового турнира против Индонезии (3:1) он провел на поле 5 минут.

В этом сезоне на его счету 2 гола и 4 результативные передачи в 17 матчах за «Реймс» в лиге 1.

Источник: Kyodo News
Футбол
Сборная Японии по футболу
ФК Реймс
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1
 ПСЖ 20 14 5 1 48-17 47
2
 Ницца 20 11 6 3 20-11 39
3
 Брест 20 10 6 4 29-17 36
4
 Лилль 20 9 8 3 28-14 35
5
 Монако 20 10 5 5 37-28 35
6
 Ланс 20 9 5 6 24-19 32
7
 Реймс 20 9 3 8 27-27 30
8
 Марсель 20 7 8 5 28-22 29
9
 Ренн 20 7 7 6 30-25 28
10
 Страсбур 20 6 7 7 21-26 25
11
 Гавр 20 5 9 6 23-24 24
12
 Монпелье 20 4 8 8 20-25 20
13
 Тулуза 20 4 8 8 19-27 20
14
 Нант 20 5 4 11 20-31 19
15
 Лион 20 5 4 11 20-33 19
16
 Метц 20 4 4 12 17-31 16
17
 Лорьян 20 3 7 10 26-42 16
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 Клермон Фут 20 3 6 11 14-32 15
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Страсбур – ПСЖ
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3.02 19:00
Ренн – Монпелье
 2 : 1
3.02 23:00
Нант – Ланс
 0 : 1
4.02 15:00
Монако – Гавр
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4.02 17:00
Лилль – Клермон Фут
 4 : 0
4.02 17:00
Метц – Лорьян
 1 : 2
4.02 17:00
Реймс – Тулуза
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4.02 19:05
Брест – Ницца
 0 : 0
4.02 22:45
Лион – Марсель
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