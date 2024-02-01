Нападающего «Реймса» и сборной Японии Ито обвиняют в сексуальном насилии

Нападающего «Реймса» и сборной Японии Дзюню Ито обвиняют в сексуальном насилии в отношении двух женщин, сообщает Kyodo News.

По данным источника, инцидент с участием 30-летнего игрока произошел в июне 2023 года в одном из отелей Осаки после матча сборной Японии против Перу. Адвокат Ито назвал обвинения необоснованными. При этом отмечается, что игрок действительно проводил время с двумя женщинами.

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу прокомментировал обвинения в адрес игрока.

«Я еще не полностью осведомлен об этом. Собираюсь разобраться в этом позже», — сказал специалист.

Ито на данный момент находится в расположении сборной Японии на Кубке Азии. В матче группового турнира против Индонезии (3:1) он провел на поле 5 минут.

В этом сезоне на его счету 2 гола и 4 результативные передачи в 17 матчах за «Реймс» в лиге 1.