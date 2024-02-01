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1 февраля, 13:00

Романцев — о Головине: «Настоящий мужик, который представляет наш футбол в Европе»

Александр Львов
Обозреватель
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Александр — игрок сборной, выступает в престижном европейском чемпионате, где не раз назывался лучшим футболистом тура, включался в символическую сборную лиги, — сказал Романцев «СЭ». — И не только доказал право на место в составе такого уважаемого клуба, как «Монако», но и стал в нем знаковой фигурой. А еще полностью согласен с Александром Мостовым, заявившим, что по умению работать с мячом и принимать решения Головин — лучший среди всех наших игроков. Вот почему добавлю, что горжусь этим настоящим российским мужиком, который в такое непростое время с честью представляет в Европе наш футбол. За что ему огромное спасибо!»

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 18 матчей за французский клуб, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Александр Головин
Олег Романцев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 14 5 1 48-17 47
2
 Ницца 20 11 6 3 20-11 39
3
 Брест 20 10 6 4 29-17 36
4
 Лилль 20 9 8 3 28-14 35
5
 Монако 20 10 5 5 37-28 35
6
 Ланс 20 9 5 6 24-19 32
7
 Реймс 20 9 3 8 27-27 30
8
 Марсель 20 7 8 5 28-22 29
9
 Ренн 20 7 7 6 30-25 28
10
 Страсбур 20 6 7 7 21-26 25
11
 Гавр 20 5 9 6 23-24 24
12
 Монпелье 20 4 8 8 20-25 20
13
 Тулуза 20 4 8 8 19-27 20
14
 Нант 20 5 4 11 20-31 19
15
 Лион 20 5 4 11 20-33 19
16
 Метц 20 4 4 12 17-31 16
17
 Лорьян 20 3 7 10 26-42 16
18
 Клермон Фут 20 3 6 11 14-32 15
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
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23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.02 23:00
Страсбур – ПСЖ
 1 : 2
3.02 19:00
Ренн – Монпелье
 2 : 1
3.02 23:00
Нант – Ланс
 0 : 1
4.02 15:00
Монако – Гавр
 1 : 1
4.02 17:00
Лилль – Клермон Фут
 4 : 0
4.02 17:00
Метц – Лорьян
 1 : 2
4.02 17:00
Реймс – Тулуза
 2 : 3
4.02 19:05
Брест – Ницца
 0 : 0
4.02 22:45
Лион – Марсель
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 10
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 6
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 15 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 14 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 18 1 7
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