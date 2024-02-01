Романцев — о Головине: «Настоящий мужик, который представляет наш футбол в Европе»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Александр — игрок сборной, выступает в престижном европейском чемпионате, где не раз назывался лучшим футболистом тура, включался в символическую сборную лиги, — сказал Романцев «СЭ». — И не только доказал право на место в составе такого уважаемого клуба, как «Монако», но и стал в нем знаковой фигурой. А еще полностью согласен с Александром Мостовым, заявившим, что по умению работать с мячом и принимать решения Головин — лучший среди всех наших игроков. Вот почему добавлю, что горжусь этим настоящим российским мужиком, который в такое непростое время с честью представляет в Европе наш футбол. За что ему огромное спасибо!»

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 18 матчей за французский клуб, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.