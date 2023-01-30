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Сегодня, 20:04

Нападающий Делор перешел в «Нант» из «Ниццы»

Мария Гусева
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«Нант» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Анди Делора из «Ниццы». 31-летний алжирец подписал контракт до 2025 года.

«Я очень счастлив. Я ждал десять дней, чтобы иметь возможность тренироваться с моими новыми товарищами по команде. Меня действительно очень хорошо приняли здесь. Мне уже не терпится выйти на поле в качестве игрока «Нанта», — цитирует пресс-служба клуба Делора.

В сезоне-2022/23 нападающий провел за «Ниццу» 18 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

«Нант» занимает 13-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 22 очка в 20 матчах.

Футбол
ФК Нант
ФК Ницца
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 Монако 20 11 5 4 43-27 38
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 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
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 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
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 Лилль 20 10 4 6 35-26 34
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 Клермон Фут 20 8 5 7 24-27 29
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 Лион 20 8 4 8 30-23 28
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 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
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 Нант 20 4 10 6 21-24 22
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 Монпелье 20 6 2 12 30-40 20
15
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
16
 Брест 20 4 6 10 23-34 18
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 Аяччо 20 4 3 13 16-36 15
18
 Страсбур 20 2 9 9 25-36 15
19
 Осер 20 3 4 13 16-43 13
20
 Анже 20 2 2 16 17-45 8
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Анже – Аяччо
 - : -
1.02 21:00
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1.02 21:00
Нант – Марсель
 - : -
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Реймс – Лорьян
 - : -
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Тулуза – Труа
 - : -
1.02 23:00
Ланс – Ницца
 - : -
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Лион – Брест
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 - : -
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Килиан Мбаппе

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 13
Терем Моффи

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Неймар

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ПСЖ

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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Самюэль Жиго

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