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Сегодня, 20:58

Первый тренер Головина считает, что футболист может заиграть в любом топ-клубе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился мнением о выступлениях российского хавбека в чемпионате Франции.

«Слежу за всеми событиями Александра во Франции. Думаю, ему комфортно в команде. Он в последнее время забивает голы, отдает результативные передачи и проводит на поле почти всю игру. Если Головину доверяет тренер в таком топовом клубе, как «Монако», то он вполне может заиграть в любом европейском топ-клубе. Правда, если обстоятельства позволят сменить клуб. Наших спортсменов гнобят по всем фронтам. Во Франции, где Саша, и в Италии, где Миранчук, нормально относятся к нашим футболистам. Но не думаю, что, например, в Англии будет лучше отношение к Саше. Очень сильно в этом сомневаюсь. Поэтому в нынешней ситуации неактуально задавать вопрос о смене команды», — приводит слова Плясунова Sport24.

26-летний россиянин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 28 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-30-pervyy-trener-golovina-sasha-mozhet-zaigrat-v-lyubom-top-klube-no-somnevayus-chto-v-apl-budet-khorosheye-otnosheniye
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
0
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1
 ПСЖ 20 15 3 2 49-15 48
2
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 20 10 4 6 35-26 34
8
 Клермон Фут 20 8 5 7 24-27 29
9
 Лион 20 8 4 8 30-23 28
10
 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
11
 Тулуза 20 7 5 8 31-35 26
12
 Реймс 20 5 11 4 22-24 26
13
 Нант 20 4 10 6 21-24 22
14
 Монпелье 20 6 2 12 30-40 20
15
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
16
 Брест 20 4 6 10 23-34 18
17
 Аяччо 20 4 3 13 16-36 15
18
 Страсбур 20 2 9 9 25-36 15
19
 Осер 20 3 4 13 16-43 13
20
 Анже 20 2 2 16 17-45 8
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1.02 21:00
Анже – Аяччо
 - : -
1.02 21:00
Лилль – Клермон Фут
 - : -
1.02 21:00
Нант – Марсель
 - : -
1.02 21:00
Реймс – Лорьян
 - : -
1.02 21:00
Тулуза – Труа
 - : -
1.02 23:00
Ланс – Ницца
 - : -
1.02 23:00
Лион – Брест
 - : -
1.02 23:00
Монако – Осер
 - : -
1.02 23:00
Монпелье – ПСЖ
 - : -
1.02 23:00
Ренн – Страсбур
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Терем Моффи

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Лорьян

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Неймар

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Лионель Месси

ПСЖ

 10
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Марсель

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М`Бай Ньянг

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