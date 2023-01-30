Первый тренер Головина считает, что футболист может заиграть в любом топ-клубе

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился мнением о выступлениях российского хавбека в чемпионате Франции.

«Слежу за всеми событиями Александра во Франции. Думаю, ему комфортно в команде. Он в последнее время забивает голы, отдает результативные передачи и проводит на поле почти всю игру. Если Головину доверяет тренер в таком топовом клубе, как «Монако», то он вполне может заиграть в любом европейском топ-клубе. Правда, если обстоятельства позволят сменить клуб. Наших спортсменов гнобят по всем фронтам. Во Франции, где Саша, и в Италии, где Миранчук, нормально относятся к нашим футболистам. Но не думаю, что, например, в Англии будет лучше отношение к Саше. Очень сильно в этом сомневаюсь. Поэтому в нынешней ситуации неактуально задавать вопрос о смене команды», — приводит слова Плясунова Sport24.

26-летний россиянин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 28 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.