Агент Головина рассказал о реакции российского футболиста «Монако» на ситуацию после матча с «Марселем»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина, Александр Клюев, рассказал о ситуации, которая возникла после завершения матча 20-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (1:1).

После завершения игры российский футболист обнялся с украинским полузащитником «Марселя» Русланом Малиновским. 30 января Малиновский в социальных сетях извинился за этот поступок.

«Нас это никак не волнует, это относится только к Малиновскому. Выглядит ли это бредом? Вы сами ответили на этот вопрос», — сказал Клюев РИА Новости Спорт.

Ранее украинский футболист играл в итальянской «Аталанте» с другим российским игроком — Алексеем Миранчуком.