Мотта может возглавить «Лилль»

Экс-полузащитник «ПСЖ» Тиагу Мотта может стать новым главным тренером «Лилля». Как сообщает La Voix du Nord, руководство клуба рассматривает 38-летнего итальянца в качестве замены Кристофу Гальтье.

В прошлом году Мотта успешно прошел обучение на тренерскую лицензию категории Pro.

После завершения карьеры игрока в 2018 году, итальянец успел поработать тренером молодежной команды «ПСЖ», а также с октября по декабрь 2019 года возглавлял основной состав «Дженоа».