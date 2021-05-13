Мотта может возглавить «Лилль»
03:03
Экс-полузащитник «ПСЖ» Тиагу Мотта может стать новым главным тренером «Лилля». Как сообщает La Voix du Nord, руководство клуба рассматривает 38-летнего итальянца в качестве замены Кристофу Гальтье.
В прошлом году Мотта успешно прошел обучение на тренерскую лицензию категории Pro.
После завершения карьеры игрока в 2018 году, итальянец успел поработать тренером молодежной команды «ПСЖ», а также с октября по декабрь 2019 года возглавлял основной состав «Дженоа».
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