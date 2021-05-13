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Мбаппе раскритиковал «Лилль», который может выиграть чемпионат Франции

02:21

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе считает, что «Лилль» может стать чемпионом Франции только из-за ошибок парижской команды. «Доги» лидируют в турнирной таблице, опережая парижан на 3 очка.

«Уважение. «Лилль» был бы замечательным чемпионом, если бы его короновали, но с нашими 8 поражениями и потерей титула, мы единственные, кто несет за это ответственность», — написал Мбаппе в Instagram.

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