Неймар: «Спасибо, что лишили меня финала Кубка Франции»

Форвард «ПСЖ» Неймар в сторис в Instagram выразил недовольство работой арбитров в полуфинале Кубка Франции с «Монпелье» (2:2, по пенальти 6:5),

Футболист вышел на поле на 85-й минуте и через несколько минут получил предупреждение, из-за которого может пропустить финал турнира.

«Я сыграл пять минут, совершил фол и мне сразу же показывают желтую карточку. Спасибо, что лишили меня финала», — написал Неймар.

У бразильца действует условная дисквалификация и это предупреждение может лишить его шансов участвовать в финале Кубка Франции.