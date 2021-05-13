Неймар: «Спасибо, что лишили меня финала Кубка Франции»
12:07
Форвард «ПСЖ» Неймар в сторис в Instagram выразил недовольство работой арбитров в полуфинале Кубка Франции с «Монпелье» (2:2, по пенальти 6:5),
Футболист вышел на поле на 85-й минуте и через несколько минут получил предупреждение, из-за которого может пропустить финал турнира.
«Я сыграл пять минут, совершил фол и мне сразу же показывают желтую карточку. Спасибо, что лишили меня финала», — написал Неймар.
У бразильца действует условная дисквалификация и это предупреждение может лишить его шансов участвовать в финале Кубка Франции.
Сторис Неймара. Фото Instagram
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