Мостовой похвалил Кузяева за переход в «Гавр»: «В России мог бы спокойно курить сигару еще пять лет»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» переход хавбека Далера Кузяева в французский «Гавр».
«Есть множество примеров, когда у наших футболистов ничего не получалось за рубежом. Тогда они возвращались, и все снова становилось отлично. Потому что у нас довольно легкий чемпионат. Еще и родная страна, родной язык. Кузяеву от меня — респект. Он отказался от того, чтобы каждый год становиться чемпионом России и получать на родине хорошие деньги, ради «Гавра». Я играл во Франции три года и знаю, насколько тяжелый там чемпионат. Очень много сильных темнокожих футболистов. Ему будет непросто. В России мог бы спокойно курить сигару еще пять лет. Но вместо этого выбрал вызов. Молодец», — сказал Мостовой «СЭ».
30-летний россиянин подписал контракт с «Гавром» до конца июня 2025 года. В июне 2023 года Кузяев, до этого выступавший за «Зенит» на протяжении шести лет, стал свободным агентом.
«Гавр» в сезоне-2022/23 занял первое место в лиге 2 и поднялся в лигу 1 — сильнейший дивизион чемпионата Франции.
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4
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5
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6
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7
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
|Гавр
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18
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