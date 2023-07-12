Мбаппе: «Игроки должны делать больше в борьбе с расизмом»
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о проблеме расизма в футболе.
«Игроки должны делать больше в борьбе с расизмом. Мы начали, но мы должны делать больше. Нужно обсуждать это с властями. Винисиус пострадал, но он не единственный. Нельзя допускать такое поведение», — приводит слова Мбаппе Goal со ссылкой на интервью ивуарийскому каналу NCI.
Нападающий «Реала» Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Валенсии» 21 мая во время матча 35-го тура ла лиги. «Валенсия» получила штраф в 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун на пять матчей. Позднее наказание сократилось до трех матчей и 27 тысяч евро.
Источник: Goal
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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