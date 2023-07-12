Семин объяснил, почему Кузяев перешел в «Гавр»: «Считает, что будет выходить там в каждом туре»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Далера Кузяева в французский «Гавр».
«Далер — футболист высокого уровня, который может играть хорошо как при оборонительных действиях, так и в атакующих. Уверен, что Кузяев будет играть ведущую роль в «Гавре»», — сказал Семин «СЭ».
Семин также ответил на вопрос о том, почему Кузяев оказался именно в «Гавре», хотя изначально речь шла об интересе к 30-летнему россиянину со стороны «Бешикташа» и «Тулузы».
«Это его выбор, его решение. Он считает, что будет там иметь игровую практику, попадать в основу и выходить на поле в каждом туре. Наверно, поэтому он для себя и выбрал этот клуб. А говорить о состоянии российского футбола по одному переходу игрока я не буду», — добавил Семин.
Кузяев перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. Россиянин заключил контракт с клубом из Франции на два года.
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