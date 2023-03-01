«Монако» вряд ли будет выкупать Нюбеля у «Баварии»

«Монако» вряд ли будет выкупать голкипера Александра Нюбеля у «Баварии» по окончании сезона, сообщает GGFN со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, монегаски недовольны игрой немецкого вратаря, который в двух последних матчах пропустил 6 голов — 0:3 от «Ниццы» и 2:3 от «Байера».

Нюбель выступает за «Монако» на правах аренды второй год. Его контракт с «Баварией» рассчитан до июня 2025 года. Срок арендного договора между клубами рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне чемпионата Франции 26-летний голкипер поучаствовал в 25 матчах, в которых пропустил 34 мяча.