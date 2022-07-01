«Монако» сыграет в международном кубке премьер-лиги

«Монако» принял решение отзаявить свою резервную команду из чемпионатов под эгидой французской федерации футбола.

По информации журналиста Лоика Танци, «Монако II», который по итогам минувшего сезона вылетел в пятый дивизион страны, теперь будет являться «элитной командой» клуба. Монегаски планируют проводить товарищеские матчи с другими молодежными командами и принять участие в международном кубке премьер-лиги.

Напомним, международный кубок премьер-лиги является английским футбольным турниром для команд европейских футбольных клубов из игроков не старше 23 лет. Турнир был создан в 2014 году.