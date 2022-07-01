«Монако» сыграет в международном кубке премьер-лиги
«Монако» принял решение отзаявить свою резервную команду из чемпионатов под эгидой французской федерации футбола.
По информации журналиста Лоика Танци, «Монако II», который по итогам минувшего сезона вылетел в пятый дивизион страны, теперь будет являться «элитной командой» клуба. Монегаски планируют проводить товарищеские матчи с другими молодежными командами и принять участие в международном кубке премьер-лиги.
Напомним, международный кубок премьер-лиги является английским футбольным турниром для команд европейских футбольных клубов из игроков не старше 23 лет. Турнир был создан в 2014 году.
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|ПСЖ
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2
|Марсель
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3
|Монако
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4
|Ренн
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лион
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Нант
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брест
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
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|0-0
|0
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
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Лилль – Осер
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|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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