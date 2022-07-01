Хесе рассказал, что Мбаппе планировал перейти в «Реал»
Нападающий «Анкарагюджю» Хесе рассказал, что в годы выступления за «ПСЖ» разговаривал с Кильяном Мбаппе о переходе в «Реал». Сам испанец является воспитанником мадридского клуба.
«Я был очень удивлен, что Мбаппе не перешел в «Реал», учитывая, что он сказал мне, что перейдет, когда я еще был в «ПСЖ». Не знаю, почему он не перешел. Мне кажется, что это из-за давления вне футбола, это мое мнение. Думаю, ему звонили люди, которые не обязаны вмешиваться в такие дела. Если принял решение и оно к лучшему, потому что могло помочь со спортивной или экономической стороны, я бы переехал в Мадрид, но Мбаппе принял решение, которое обдумал», — цитирует AS Хесе.
Напомним, Хесе с 2016 по 2020 год являлся игроком «ПСЖ». На его счету 2 гола в 18 матчах за парижан.
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3
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
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9
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10
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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