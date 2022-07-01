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Сегодня, 06:19

Хесе рассказал, что Мбаппе планировал перейти в «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хесе.
Фото Global Look Press

Нападающий «Анкарагюджю» Хесе рассказал, что в годы выступления за «ПСЖ» разговаривал с Кильяном Мбаппе о переходе в «Реал». Сам испанец является воспитанником мадридского клуба.

«Я был очень удивлен, что Мбаппе не перешел в «Реал», учитывая, что он сказал мне, что перейдет, когда я еще был в «ПСЖ». Не знаю, почему он не перешел. Мне кажется, что это из-за давления вне футбола, это мое мнение. Думаю, ему звонили люди, которые не обязаны вмешиваться в такие дела. Если принял решение и оно к лучшему, потому что могло помочь со спортивной или экономической стороны, я бы переехал в Мадрид, но Мбаппе принял решение, которое обдумал», — цитирует AS Хесе.

Напомним, Хесе с 2016 по 2020 год являлся игроком «ПСЖ». На его счету 2 гола в 18 матчах за парижан.

Килиан Мбаппе
Хесе Родригес
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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