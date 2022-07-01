Витинья: «Постараюсь играть в «ПСЖ» в тот футбол, который знаю»
Витинья прокомментировал переход из «Порту» в «ПСЖ»
Новичок «ПСЖ» Витинья объяснил, почему принял решение перейти в парижский клуб из «Порту». 22-летний португалец подписал пятилетний контракт с чемпионами лиги 1.
«Передо мной стоит очень сложная задача, и я не могу дождаться, чтобы приступить к ней. Лига 1 — это сильный чемпионат, где играют сильные и сплоченные команды. Я постараюсь играть в тот футбол, который знаю, и максимально помочь команде в достижении целей», — приводит пресс-служба клуба слова Витиньи.
В прошедшем сезоне Витинья сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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|0-0
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
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Страсбур – Монако
|- : -
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Тулуза – Ницца
|- : -
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