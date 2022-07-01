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Витинья: «Постараюсь играть в «ПСЖ» в тот футбол, который знаю»

Витинья прокомментировал переход из «Порту» в «ПСЖ»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «ПСЖ» Витинья объяснил, почему принял решение перейти в парижский клуб из «Порту». 22-летний португалец подписал пятилетний контракт с чемпионами лиги 1.

«Передо мной стоит очень сложная задача, и я не могу дождаться, чтобы приступить к ней. Лига 1 — это сильный чемпионат, где играют сильные и сплоченные команды. Я постараюсь играть в тот футбол, который знаю, и максимально помочь команде в достижении целей», — приводит пресс-служба клуба слова Витиньи.

В прошедшем сезоне Витинья сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

ФК Порту
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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