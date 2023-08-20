Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче со «Страсбуром»
«Монако» объявил стартовый состав на домашний матч 2-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».
Россиянин Александр Головин выйдет с первых минут.
«Монако»: Кен, Синго, Закария, Магасса, Вандерсон, Камара, Фофана, Энрике, Головин, Минамино, Бен-Йеддер.
Матч начнется в 20.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брест
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
2
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
4
|Монпелье
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
5
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
6
|Страсбур
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Реймс
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
8
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
9
|Монако
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
10
|Лорьян
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
12
|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Гавр
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Метц
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
15
|Нант
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
17
|Клермон Фут
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
18
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|22:00
|
Метц – Марсель
|2 : 2
|19.08
|20:00
|
Лион – Монпелье
|1 : 4
|19.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|1 : 1
|20.08
|14:00
|
Лилль – Нант
|2 : 0
|20.08
|16:00
|
Гавр – Брест
|1 : 2
|20.08
|16:00
|
Лорьян – Ницца
|1 : 1
|20.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|2 : 0
|20.08
|20:00
|
Монако – Страсбур
|- : -
|20.08
|21:45
|
Ланс – Ренн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|3
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|3
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|2
|П
|
|
Йоанн Сальмье
Гавр
|2
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|1
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|1
|1
|0
|
|
Александру
Лилль
|2
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
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