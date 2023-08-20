Отец Кузяева — о дебютном голе сына за «Гавр»: «Дай Бог, чтобы дальше продолжал в таком духе»
Адьям Кузяев, отец российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о дебютном голе сына за французский клуб.
Хавбек отличился на 52-й минуте домашнего матча с «Брестом» во втором туре лиги 1 (1:2).
«К сожалению, проиграли. Но команда прибавляет. Сегодня создали несколько хороших моментов. Рад, что Далер забил гол! Дай Бог, чтобы дальше продолжал работать в таком духе», — сказал Кузяев «СЭ».
Кузяев перешел в «Гавр» этим летом. Ранее футболист выступал за «Зенит».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брест
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
2
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
4
|Монпелье
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
5
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
6
|Страсбур
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Реймс
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
8
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
9
|Монако
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
10
|Лорьян
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
12
|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Гавр
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Метц
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
15
|Нант
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
17
|Клермон Фут
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
18
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|22:00
|
Метц – Марсель
|2 : 2
|19.08
|20:00
|
Лион – Монпелье
|1 : 4
|19.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|1 : 1
|20.08
|14:00
|
Лилль – Нант
|2 : 0
|20.08
|16:00
|
Гавр – Брест
|1 : 2
|20.08
|16:00
|
Лорьян – Ницца
|1 : 1
|20.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|2 : 0
|20.08
|20:00
|
Монако – Страсбур
|- : -
|20.08
|21:45
|
Ланс – Ренн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|3
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|3
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|2
|П
|
|
Йоанн Сальмье
Гавр
|2
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|1
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|1
|1
|0
|
|
Александру
Лилль
|2
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
Новости