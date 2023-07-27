«Монако» презентовал третий комплект формы. Над дизайном работал Океанографический институт
«Монако» презентовал третий комплект формы, в которой команда будет играть в сезоне-2023/24.
Комплект будет выполнен в белых и голубых цветах, что является отсылкой к Средиземному морю. Дизайн создан в сотрудничестве с Океанографическим институтом Монако.
«Это способ одновременно вспомнить о своих средиземноморских корнях, а также внести свой вклад в повышение осведомленности о хрупкости морского мира и защите его биоразнообразия», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте клуба.
В прошлом сезоне «Монако» набрал 65 очков и занял 6-е место в чемпионате Франции, не попав в еврокубки.
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|Ланс
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3
|Марсель
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|0-0
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4
|Ренн
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|0
|0
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|0-0
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
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9
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10
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|0-0
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0-0
|0
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14
|Брест
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Метц
|0
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|0
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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