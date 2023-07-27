Саншеш близок к переходу в «Рому» на правах аренды

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш перейдет в «Рому» на правах аренды, сообщает L'Equipe.

По данным источника, в соглашение между клубами будет включено право выкупа, сумма которого пока не определена.

В минувшем сезоне 25-летний Саншеш провел в составе «ПСЖ» 27 матчей, в которых забил 2 гола. Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.