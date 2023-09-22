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Сегодня, 20:00

«Монако» — «Ницца»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

Прямая трансляция матча лиги 1 «Монако» — «Ницца» начнется в 22.00 мск 22 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Александр Головин.
Александр Головин.
Фото AFP

«Монако» на своем поле примет «Ниццу» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу в пятницу, 22 сентября. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Монако» — «Ницца» можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Ключевые события встречи лиги 1 будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Монегаски, за которых выступает российский полузащитник Александр Головин, лидируют в турнирной таблице лиги 1 с 11 очками. «Ницца» располагается на третьей строчке с 9 баллами.

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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 - : -
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 - : -
23.09 22:00
Брест – Лион
 - : -
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 3 1 1
Бастьен Меюпью

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