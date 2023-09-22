Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Ниццей»

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«Монако» опубликовал стартовый состав на игру с «Ниццей» в 6-м туре французской лиги 1.

Игра пройдет в Монако. Начало — в 22.00 по московскому времени.

С первых минут на поле выйдет российский полузащитник монегасков Александр Головин.

«Монако»: Кен, Синго, Закария, Магасса, Вандерсон, Камара, Фофана, Кайо Энрике, Головин, Минамино, Балогун.