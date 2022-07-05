У Головина будут звездные одноклубники. «Монако» нацелился на групповой турнир Лиги чемпионов

Российский легионер готовится к своему пятому сезону во Франции.

Одно из главных разочарований «Монако» в прошлом сезоне — неудачный отбор в групповой турнир Лиги чемпионов, на пороге которого монегаски споткнулись на «Шахтере». Тогда красно-белые несколько затянули с трансферной кампанией, однако уроки выучены, и сейчас клуб из княжества рьяно взялся за дело. Да, всегда хочется большего, однако спортивный директор Пол Митчелл, вопреки многочисленным слухам не поменявший работу на Лазурном Берегу на нестабильный «МЮ», уже провернул несколько удачных сделок.

Во-первых, клуб получил солидные средства, продав в «Реал» Орельена Тчуамени. Во-вторых, наконец-то трудоустроил двух мотавшихся по арендам футболистов, отправив защитника Страхиню Павловича в «Зальцбург», а форварда Пьетро Пеллегри — в «Торино». Причем вырученных на двух последних продажах средств (с учетом возможных бонусов) хватило на крутого новичка в лице нападающего Такуми Минамино. Несколько лет назад японец был одной из главных звезд «Зальцбурга» наряду с Эрлингом Холанном, но, в отличие от норвежца, не до конца реализовал свой потенциал в «Ливерпуле».

Это, впрочем, удается единицам, и Минамино объективно было сложно выиграть конкуренцию у звезд красных. Следствием этого стала в целом качественная аренда в «Саутгемптоне», а когда Юрген Клопп давал японцу шансы проявить себя, тот порой выдавал настоящие шоу. Особенно в кубковых турнирах последнего сезона, которые завершились триумфами «Ливерпуля», и Минамино внес свой вклад семью забитыми мячами. Это бесспорное усиление команды, а рассматривать переход 27-летнего футболиста можно под разными углами.

Конкуренция

Назвать Минамино прямым конкурентом готовящегося к своему пятому французскому сезону Александра Головина, конечно, можно. Но — с оговорками. Прежде всего, в силу универсализма российского легионера, которого все тренеры «Монако» использовали на разных позициях. Филипп Клеман не исключение, и периодически Головин появлялся справа, однако на финише сезона бельгиец использовал нашего легионера на более комфортных для него позициях — в зоне левого инсайда или на позиции «десятки», на каких-то отрезках отказываясь от варианта с парой форвардов.

Александр Головин (в центре) на тренировке «Монако». Фото Global Look Press

Но скорее трансфер Минамино — шаг к любимой расстановке Клемана с тройкой атакующих футболистов. Соответственно, способный сыграть на обоих флангах японец будет конкурировать справа с Желсоном Мартиншем и пропустившим семь месяцев Крепеном Диатта, который ярко играл в «Брюгге» как раз под началом Клемана. Можно еще вспомнить о том, как главный тренер провел успешный эксперимент с переводом на фланг полузащиты зимнего новичка Вандерсона, однако в концовке чемпионата от этого отказались, а расставание с опытным Джибрилем Сидибе сократило выбор на позиции правого защитника до кандидатур Вандерсона и Брюно Агилара.

Головин при нынешнем подборе исполнителей предпочтительнее слева, где он выиграл конкуренцию у Софьяна Диопа за счет своей работоспособности и оборонительных навыков, чем талантливый и сосредоточенный на созидании француз похвастаться не может. Не просто так Диоп порой даже не выходил на замену, а в роли джокера использовался резкий и мощный Исмаэль Якобс. Но кто знает, возможно, Клеман изучит опыт предшественников и отправит Головина в центр полузащиты, где зияет дыра после ухода Тчуамени.

Российский полузащитник — игрок другого типа, однако разгонять атаки из глубины он тоже умеет, причем лучше всего это получалось, когда Головин действовал в паре с Юссуфом Фофана. Веры в Александра определенно больше, чем в вечно критикуемого Жеана Лукаса, который по ходу решающей части прошлого сезона превратился в резервиста. Но все же этот вариант вызывает сомнения. Скорее Клеман будет больше доверять талантливому соотечественнику Элиоту Матазо, включенному в сотню претендентов на премию Golden Boy-2022.

Митчелл на недавней пресс-конференции как раз отмечал прогресс бельгийца, а также выделил подписавшего первый профессиональный контракт Сунгутту Магасса. Его взяли на второй сбор в числе других воспитанников клубной академии, которые были привлечены к работе с главной командой во время первого этапа предсезонки в Ля-Тюрби. Но скорее стоит ждать, что часть выручки от продажи Тчуамени направят на нового игрока. Как утверждает Footmercato, приоритетной целью «Монако» является чемпион Франции в составе «Лилля» Бубакари Сумаре, не сумевший в прошлом сезоне выйти на первые роли в «Лестере».

Андреа Белотти («Рома») в ближайшее время должен подписать контракт с «мМнако». Фото Global Look Press Фото Global Look Press

«Интер» в роли экзаменатора

Еще одним звездным новичком красно-белых должен стать нападающий сборной Италии Андреа Белотти. Форвард, на правах свободного агента покинувший «Торино», подпишет с монегасками четырехлетний контракт. Пока же Клеман оценивает внутренние ресурсы, и на первом двухнедельном сборе «Монако» провел два контрольных матча. В первом на глазах президента клуба Дмитрия Рыболовлева красно-белые обыграли свой фарм-клуб — бельгийский «Серкль Брюгге» (1:0).

В двух таймах сыграли два разных состава, вышедший в старте Головин создал первый голевой момент, а автором победного гола стал вернувшийся из аренды в голландском «Херенвене» Энтони Мусаба. В спарринге номер два против «Санкт-Галлена» (1:1) забил сыгравший на месте атакующего полузащитника Жеан Лукас. Головин снова был в старте и сейчас вместе с партнерами отправился на сбор в Португалию.

В Лагуше «Монако» проведет две игры — против венской «Аустрии» (6 июля) и «Портимоненсе» (9 июля). А главным событием сборов и важнейшим экзаменом перед лигочемпионским отбором обещает стать встреча с миланским «Интером», которая пройдет 16-го числа в итальянской Ферраре — на стадионе местного клуба СПАЛ.