Вратарь «Ноттингем Форест» Самба перешел в «Ланс» за 5 миллионов евро
«Ланс» объявил о покупке вратаря «Ноттингем Форест» Брайса Самба.
28-летний конголезец подписал контракт с французским клубом на 5 лет. По данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.
Самба выступал за «Ноттингем Форест» с августа 2019 года. В прошлом сезоне он пропустил 39 голов в 43 матчах за английскую команду, отыграв 16 встреч на ноль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.08
|00:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|00:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|00:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
Новости