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Сегодня, 08:11

Вратарь «Ноттингем Форест» Самба перешел в «Ланс» за 5 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ланс» объявил о покупке вратаря «Ноттингем Форест» Брайса Самба.

28-летний конголезец подписал контракт с французским клубом на 5 лет. По данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

Самба выступал за «Ноттингем Форест» с августа 2019 года. В прошлом сезоне он пропустил 39 голов в 43 матчах за английскую команду, отыграв 16 встреч на ноль.

Источник: https://www.rclens.fr/fr/news/mercato-contrat-brice-samba-rclens-20220705
Футбол
ФК Ланс
ФК Ноттингем Форест
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