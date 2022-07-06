Вратарь «Ноттингем Форест» Самба перешел в «Ланс» за 5 миллионов евро

«Ланс» объявил о покупке вратаря «Ноттингем Форест» Брайса Самба.

28-летний конголезец подписал контракт с французским клубом на 5 лет. По данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

Самба выступал за «Ноттингем Форест» с августа 2019 года. В прошлом сезоне он пропустил 39 голов в 43 матчах за английскую команду, отыграв 16 встреч на ноль.