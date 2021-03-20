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«Ренн» на выезде обыграл «Метц»

16:51
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«Ренн» победил «Метц» (3:1) в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Голы у гостей забивали Жереми Доку, который был удален на 51-й минуте, Мартен Террье (с пенальти) и Серу Гирасси. У хозяев отличился Папа Ндиага Яде.

«Ренн» набрал 44 очка и занимает седьмое место. У «Метца» 42 очка и восьмая позиция.

Чемпионат Франции

Лига 1

30-й тур

«Метц» — «Ренн» — 1:3 (0:2)

Голы: Доку, 18 (0:1). Террье, 38 — с пенальти (0:2). Гирасси, 88 (0:3). Яде, 90 (1:3).

«Метц»: Кайар, Бой (Юдоль, 73), Сентонз, Бронн, Делен (Сарр, 73), Куяте, Пажо, Майга, Булая, Вагнер (Лейя Исека, 68), Гей (Яде, 73).

«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Агерд, Трюффер, Н`Зонзи, Буриго (Дель Кастильо, 79), Камавинга, Тэ (Далберт, 74), Террье (Гирасси, 74), Доку.

Предупреждение: Гомис, 84.

Удаление: Доку, 51.

Судья: Делажо (Франция).

20 марта. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

Метц — Ренн

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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