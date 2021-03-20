«Ренн» на выезде обыграл «Метц»
«Ренн» победил «Метц» (3:1) в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Голы у гостей забивали Жереми Доку, который был удален на 51-й минуте, Мартен Террье (с пенальти) и Серу Гирасси. У хозяев отличился Папа Ндиага Яде.
«Ренн» набрал 44 очка и занимает седьмое место. У «Метца» 42 очка и восьмая позиция.
Чемпионат Франции
Лига 1
30-й тур
«Метц» — «Ренн» — 1:3 (0:2)
Голы: Доку, 18 (0:1). Террье, 38 — с пенальти (0:2). Гирасси, 88 (0:3). Яде, 90 (1:3).
«Метц»: Кайар, Бой (Юдоль, 73), Сентонз, Бронн, Делен (Сарр, 73), Куяте, Пажо, Майга, Булая, Вагнер (Лейя Исека, 68), Гей (Яде, 73).
«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Агерд, Трюффер, Н`Зонзи, Буриго (Дель Кастильо, 79), Камавинга, Тэ (Далберт, 74), Террье (Гирасси, 74), Доку.
Предупреждение: Гомис, 84.
Удаление: Доку, 51.
Судья: Делажо (Франция).
20 марта. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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