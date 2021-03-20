«ПСЖ» готов платить Мбаппе 30 миллионов евро в год по новому контракту
«ПСЖ» хочет продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает L'Equipe 19 марта.
По данным источника, клуб готов предложить нападающему новое соглашение. Его зарплата в таком случае составит 30 миллионов евро в год. Игроком интересуются «Ливерпуль» и «Реал», но они не готовы платить ему такие деньги.
Сам футболист пока не принял решение о своем будущем. Перед этим он хочет рассмотреть все варианты. Нынешний контракт истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 35 матчей за парижан во всех турнирах и забил 28 мячей при девяти голевых передачах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю