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«ПСЖ» готов платить Мбаппе 30 миллионов евро в год по новому контракту

12:28
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
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«ПСЖ» хочет продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает L'Equipe 19 марта.

По данным источника, клуб готов предложить нападающему новое соглашение. Его зарплата в таком случае составит 30 миллионов евро в год. Игроком интересуются «Ливерпуль» и «Реал», но они не готовы платить ему такие деньги.

Сам футболист пока не принял решение о своем будущем. Перед этим он хочет рассмотреть все варианты. Нынешний контракт истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 35 матчей за парижан во всех турнирах и забил 28 мячей при девяти голевых передачах.

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