«Лион» одержал волевую победу над «Метцем»
«Лион» в матче 23-го тура чемпионата Франции на выезде обыграл «Метц» со счетом 2:1.
На гол Георгиса Микаутадзе гости ответили точными ударами Александра Ляказетта и Мохамеда Бенрахмы.
После этого матча «Лион» с 28 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Метц» с 17 очками — на предпоследней строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|23
|16
|6
|1
|54-19
|54
|
2
|Брест
|23
|12
|7
|4
|34-18
|43
|
3
|Монако
|23
|12
|5
|6
|44-34
|41
|
4
|Ницца
|23
|11
|7
|5
|22-15
|40
|
5
|Лилль
|23
|10
|8
|5
|33-20
|38
|
6
|Ланс
|23
|10
|6
|7
|30-24
|36
|
7
|Ренн
|23
|9
|8
|6
|35-27
|35
|
8
|Реймс
|23
|10
|4
|9
|30-31
|34
|
9
|Марсель
|23
|8
|9
|6
|33-25
|33
|
10
|Лион
|23
|8
|4
|11
|25-35
|28
|
11
|Тулуза
|23
|6
|8
|9
|25-31
|26
|
12
|Нант
|23
|7
|4
|12
|23-34
|25
|
13
|Страсбур
|23
|6
|7
|10
|23-35
|25
|
14
|Гавр
|23
|5
|9
|9
|24-30
|24
|
15
|Монпелье
|23
|5
|8
|10
|25-31
|23
|
16
|Лорьян
|23
|5
|7
|11
|31-44
|22
|
17
|Метц
|23
|4
|5
|14
|19-37
|17
|
18
|Клермон Фут
|23
|3
|8
|12
|16-36
|17
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.03
|23:00
|
Монако – ПСЖ
|- : -
|2.03
|19:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|2.03
|23:00
|
Клермон Фут – Марсель
|- : -
|3.03
|15:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|3.03
|17:00
|
Брест – Гавр
|- : -
|3.03
|17:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|3.03
|17:00
|
Нант – Метц
|- : -
|3.03
|19:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|3.03
|22:45
|
Лион – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|12
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|11
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Мозес Саймон
Нант
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|16
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|16
|1
|1
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