Дюгарри не верит, что Зидан может возглавить «Баварию»

Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением по поводу информации о том, что Зинедин Зидан может возглавить «Баварию».

«Зидан учит немецкий? Я не верю в это. Но в любом случае чемпионат Германии — это здорово. Стадионы полны, чемпионат очень открытый. Все мечтают тренировать такой клуб, как «Бавария». Мне кажется, что это один из идеальных клубов для Зидана», — цитирует Дюгарри RMC Sport.

Сообщалось, что Зидан сменит Томаса Тухеля на посту главного тренера.