Энрике: «ПСЖ» — самая стабильная команда в чемпионате Франции»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал лидерство команды в турнирной таблице лиги 1.

Парижане набрали 53 очка за 22 тура. У идущего на втором месте «Бреста» 40 баллов.

«Мы очень довольны отрывом от второго места. Наша цель — побеждать в матчах и выигрывать все турниры, в которых участвуем. Нам еще предстоит поработать над мотивацией, но мы с этим можем справиться. Мы самая стабильная команда в чемпионате. Но сейчас приближается последняя треть сезона, и нужно хорошо выступить во всех соревнованиях. Впереди нас ждет много хороших проверок. В воскресенье будет очень сложно, этот матч поможет нам подготовиться к следующим играм», — приводит пресс-служба клуба слова Энрике.

В воскресенье, 25 февраля, «ПСЖ» дома сыграет против «Ренна» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Начало матча — в 19.05 по московскому времени.