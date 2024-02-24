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24 февраля, 18:31

Энрике: «ПСЖ» — самая стабильная команда в чемпионате Франции»

Алина Савинова
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал лидерство команды в турнирной таблице лиги 1.

Парижане набрали 53 очка за 22 тура. У идущего на втором месте «Бреста» 40 баллов.

«Мы очень довольны отрывом от второго места. Наша цель — побеждать в матчах и выигрывать все турниры, в которых участвуем. Нам еще предстоит поработать над мотивацией, но мы с этим можем справиться. Мы самая стабильная команда в чемпионате. Но сейчас приближается последняя треть сезона, и нужно хорошо выступить во всех соревнованиях. Впереди нас ждет много хороших проверок. В воскресенье будет очень сложно, этот матч поможет нам подготовиться к следующим играм», — приводит пресс-служба клуба слова Энрике.

В воскресенье, 25 февраля, «ПСЖ» дома сыграет против «Ренна» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Начало матча — в 19.05 по московскому времени.

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/luis-enrique-ce-match-sera-un-test-pour-nous-conference-de-presse-paris-saint-germain-stade-rennais-fc-ligue-1-2023-2024
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
1
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 16 6 1 54-19 54
2
 Брест 23 12 7 4 34-18 43
3
 Монако 23 12 5 6 44-34 41
4
 Ницца 23 11 7 5 22-15 40
5
 Лилль 23 10 8 5 33-20 38
6
 Ланс 23 10 6 7 30-24 36
7
 Ренн 23 9 8 6 35-27 35
8
 Реймс 23 10 4 9 30-31 34
9
 Марсель 23 8 9 6 33-25 33
10
 Лион 23 8 4 11 25-35 28
11
 Тулуза 23 6 8 9 25-31 26
12
 Нант 23 7 4 12 23-34 25
13
 Страсбур 23 6 7 10 23-35 25
14
 Гавр 23 5 9 9 24-30 24
15
 Монпелье 23 5 8 10 25-31 23
16
 Лорьян 23 5 7 11 31-44 22
17
 Метц 23 4 5 14 19-37 17
18
 Клермон Фут 23 3 8 12 16-36 17
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34 тур
1.03 23:00
Монако – ПСЖ
 - : -
2.03 19:00
Реймс – Лилль
 - : -
2.03 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
3.03 15:00
Тулуза – Ницца
 - : -
3.03 17:00
Брест – Гавр
 - : -
3.03 17:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
3.03 17:00
Нант – Метц
 - : -
3.03 19:05
Ренн – Лорьян
 - : -
3.03 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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ПСЖ

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