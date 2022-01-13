Месси сообщил, что он почти восстановился от коронавируса

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что он близок к восстановлению после перенесенного коронавируса.

«Добрый день! — написал Месси в Instagram. — Как вы знаете, у меня был коронавирус, и я хотел бы поблагодарить вас за все сообщения, которые я получил, а также сказать вам, что мне понадобилось больше времени, чем я думал, но я почти выздоровел. Я с нетерпением жду возвращения на поле.

В эти дни я тренировался, чтобы быть готовым на сто процентов. В этом году нас ждут интересные испытания, и я надеюсь, что мы скоро увидимся с вами. Спасибо!"

Ранее сообщалось, что Месси пропустит матч против «Бреста» в чемпионате Франции из-за последствий коронавируса. Игра состоится 15 января. Также он не сыграет в ближайших матчах за сборную Аргентины.