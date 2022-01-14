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Сегодня, 01:57

Бакамбу подписал контракт с «Марселем»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий сборной ДР Конго Седрик Бакамбу стал игроком «Марселя». С игроком был подписан контракт до 2024 года. За новую команду он будет выступать под номером 13.

30-летний футболист до этого дня оставался свободным агентом. Последним его клубом был китайский «Бэйцзин Гоань». В Европе он выступал за «Сошо», «Бурсаспор» и «Вильярреал».

В прошедшем сезоне нападающий провел 13 матчей за китайский клуб и забил пять мячей при одной голевой передаче.

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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 14 5 1 40-18 47
2
 Ницца 20 11 4 5 32-17 37
3
 Марсель 19 10 6 3 27-15 36
4
 Ренн 20 9 4 7 34-19 31
5
 Монпелье 19 9 4 6 33-24 31
6
 Ланс 20 8 6 6 34-28 30
7
 Монако 20 8 6 6 29-23 30
8
 Страсбур 19 8 5 6 36-24 29
9
 Нант 20 8 5 7 25-23 29
10
 Лилль 19 7 7 5 26-26 28
11
 Лион 19 6 8 5 27-27 26
12
 Анже 19 6 7 6 26-27 25
13
 Брест 20 6 7 7 26-31 25
14
 Реймс 20 5 9 6 22-22 24
15
 Клермон Фут 19 4 6 9 20-32 18
16
 Труа 19 4 5 10 18-28 17
17
 Бордо 20 3 8 9 30-44 17
18
 Лорьян 19 3 7 9 15-31 16
19
 Метц 20 3 7 10 23-41 16
20
 Сент-Этьен 19 2 6 11 17-40 12
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38 тур
7.01 23:00
Бордо – Марсель
 0 : 1
8.01 23:00
Ланс – Ренн
 1 : 0
9.01 15:00
Брест – Ницца
 0 : 3
9.01 17:00
Клермон Фут – Реймс
 0 : 0
9.01 17:00
Метц – Страсбур
 0 : 2
9.01 19:05
Нант – Монако
 0 : 0
9.01 22:45
Лион – ПСЖ
 1 : 1
19.01 21:00
Лилль – Лорьян
 - : -
19.01 21:00
Монпелье – Труа
 - : -
26.01 21:00
Анже – Сент-Этьен
 - : -
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
П
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 7
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 6
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 16 2 3
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 6 1 0
Леонардо Балерди

Леонардо Балерди

Марсель

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