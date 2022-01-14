Бакамбу подписал контракт с «Марселем»

Нападающий сборной ДР Конго Седрик Бакамбу стал игроком «Марселя». С игроком был подписан контракт до 2024 года. За новую команду он будет выступать под номером 13.

30-летний футболист до этого дня оставался свободным агентом. Последним его клубом был китайский «Бэйцзин Гоань». В Европе он выступал за «Сошо», «Бурсаспор» и «Вильярреал».

В прошедшем сезоне нападающий провел 13 матчей за китайский клуб и забил пять мячей при одной голевой передаче.