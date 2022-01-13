Месси пропустит матч с «Брестом» и не сыграет за Аргентину против Чили и Колумбии из-за коронавируса

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси продолжает восстанавливаться от последствий коронавируса, сообщает Mundo Deportivo. В связи с этим он пропустит матч 21-го тура чемпионата Франции против «Бреста».

По данным источника, футболист работает по индивидуальной программе. Также он не отправится с сборную Аргентины на ближайшие матчи. Аргентинцам предстоит сыграть против Чили и Колумбии в отборочном турнире ЧМ-2022.

Матч «ПСЖ» — «Брест» состоится 15 января. Начало в 23.00 по московскому времени. 28 января пройдет матч Чили — Аргентина, а 2 февраля — Аргентина — Колумбия.