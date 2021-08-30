Месси сфотографировался с сыном вратаря «Реймса» после матча
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После дебюта за «ПСЖ» в матче четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0) форвард парижан Лионель Месси сфотографировался с сыном вратаря соперников Предрага Райковича.
The picture of Lionel Messi with Reims goalkeeper Rajkovic's son. https://t.co/mWirNNcPBo pic.twitter.com/GDk8R3mEI6— Roy Nemer (@RoyNemer) August 29, 2021
Об этом игрока попросил сам Райкович. Фото опубликовано в социальных сетях.
Также о совместной фотографии просили аргентинца и другие игроки «Реймса». На 66-й минуте Месси заменил Неймара. Оба мяча в этой игре забил Кильян Мбаппе.
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