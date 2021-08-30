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Почеттино об уходе Мбаппе в «Реал»: «Футбольная индустрия полна слухов. Килиан — игрок «ПСЖ»

01:08

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса» поделился мнением о будущем форварда Килиана Мбаппе.

«Мбаппе — наш игрок. Вы знаете, что футбольная индустрия полна слухов. Наш президент и спортивный директор ясно дали понять, что он с нами. Я очень рад. Он один из самых важных игроков в мире», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Ранее «ПСЖ» отклонил два предложения «Реала» по трансферу Килиана Мбаппе. 18 августа спортивный директор французского клуба Леонардо заявил, что Мбаппе точно останется в команде. Он заверил в этом и потенциальных новичков команды во время переговоров.

В минувшем сезоне лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата.

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Сергей Разин все материалы автора

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