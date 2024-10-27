«Лион» и «Осер» сыграли вничью в лиге 1

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«Лион» дома сыграл вничью с «Осером» в матче 9-го тура чемпионата Франции — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Парк Олимпик Лион».

Дубль за хозяев оформил Жорж Микаутадзе. У гостей отличились Синали Диоманде и Хамед Джуниор Траоре.

«Лион» набрал 14 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице лиги 1. «Осер» (10) располагается на 13-й строчке.