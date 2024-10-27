«Лион» и «Осер» сыграли вничью в лиге 1
«Лион» дома сыграл вничью с «Осером» в матче 9-го тура чемпионата Франции — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Парк Олимпик Лион».
Дубль за хозяев оформил Жорж Микаутадзе. У гостей отличились Синали Диоманде и Хамед Джуниор Траоре.
«Лион» набрал 14 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице лиги 1. «Осер» (10) располагается на 13-й строчке.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|8
|6
|2
|0
|25-8
|20
|
2
|Монако
|8
|6
|2
|0
|14-4
|20
|
3
|Марсель
|8
|5
|2
|1
|21-8
|17
|
4
|Лилль
|9
|5
|2
|2
|15-8
|17
|
5
|Ланс
|9
|3
|5
|1
|9-6
|14
|
6
|Реймс
|9
|4
|2
|3
|16-14
|14
|
7
|Лион
|9
|4
|2
|3
|16-14
|14
|
8
|Брест
|9
|4
|1
|4
|13-15
|13
|
9
|Ренн
|9
|3
|2
|4
|13-12
|11
|
10
|Ницца
|8
|2
|4
|2
|16-8
|10
|
11
|Нант
|8
|2
|4
|2
|10-9
|10
|
12
|Страсбур
|8
|2
|4
|2
|16-16
|10
|
13
|Осер
|9
|3
|1
|5
|13-18
|10
|
14
|Анже
|9
|1
|4
|4
|10-16
|7
|
15
|Сент-Этьен
|9
|2
|1
|6
|8-24
|7
|
16
|Тулуза
|8
|1
|3
|4
|7-11
|6
|
17
|Гавр
|9
|2
|0
|7
|7-20
|6
|
18
|Монпелье
|8
|1
|1
|6
|8-26
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.10
|21:45
|
Ренн – Гавр
|1 : 0
|26.10
|18:00
|
Анже – Сент-Этьен
|4 : 2
|26.10
|20:00
|
Реймс – Брест
|1 : 2
|26.10
|22:00
|
Ланс – Лилль
|0 : 2
|27.10
|17:00
|
Лион – Осер
|2 : 2
|27.10
|19:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|27.10
|19:00
|
Ницца – Монако
|- : -
|27.10
|19:00
|
Страсбур – Нант
|- : -
|27.10
|22:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|7
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|6
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|6
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|5
|1
|2
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