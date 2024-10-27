«Марсель» сыграет с «ПСЖ» в 9-м туре чемпионата Франции по футболу в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Марсель» — «ПСЖ» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры в России покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

По итогам 8-ми туров лиги 1 команда из Марселя набрала 17 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. Парижане с 20-ю баллами располагаются на 1-й строчке чемпионата.

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