Экс-защитник «Спартака» Максимович продолжит карьеру во Франции

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«Монпелье» объявил о подписании контракта с защитником Николой Максимовичем. 32-летний серб заключил соглашение с французским клубом до конца сезона.

С 1 июля футболист был свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Хатайспором».

Максимович играл в РПЛ во второй половине сезона-2017/18. Он провел за «Спартак» 11 матчей, не отметившись результативными действиями.