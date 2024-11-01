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Сегодня, 00:12

Экс-защитник «Спартака» Максимович продолжит карьеру во Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Монпелье» объявил о подписании контракта с защитником Николой Максимовичем. 32-летний серб заключил соглашение с французским клубом до конца сезона.

С 1 июля футболист был свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Хатайспором».

Максимович играл в РПЛ во второй половине сезона-2017/18. Он провел за «Спартак» 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Никола Максимович
Футбол
ФК Монпелье
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Самый опытный французский судья отправлен во вторую лигу
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 9 7 2 0 28-8 23
2
 Монако 9 6 2 1 15-6 20
3
 Марсель 9 5 2 2 21-11 17
4
 Лилль 9 5 2 2 15-8 17
5
 Ланс 9 3 5 1 9-6 14
6
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
7
 Лион 9 4 2 3 16-14 14
8
 Ницца 9 3 4 2 18-9 13
9
 Страсбур 9 3 4 2 19-17 13
10
 Брест 9 4 1 4 13-15 13
11
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
12
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
13
 Осер 9 3 1 5 13-18 10
14
 Тулуза 9 2 3 4 10-11 9
15
 Анже 9 1 4 4 10-16 7
16
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 9 1 1 7 8-29 4
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Монако – Анже
 - : -
1.11 23:00
Лилль – Лион
 - : -
2.11 19:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
2.11 21:00
Брест – Ницца
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2.11 23:00
Сент-Этьен – Страсбур
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Тулуза – Реймс
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