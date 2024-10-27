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Сегодня, 17:30

«Ницца» — «Монако»: онлайн-трансляция матча лиги 1

«Ницца» встретится с «Монако» в матче 9-го тура чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ницца» и «Монако» встретятся в матче 9-го тура чемпионата Франции в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет доступна по платной подписке на ресурс.

С ключевыми событиями матча «Ницца» — «Монако» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Франция. Лига 1. 9-й тур
27 окт, 19:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Монако

В восьми турах чемпионата Франции «Ницца» набрала 10 очков. «Монако» заработал 20 баллов и делит первое место с «ПСЖ». В предыдущем туре «Ницца» сыграла вничью с «Нантом», а «Монако» — с «Лиллем».

Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
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«Марсель» — «ПСЖ»: во сколько и где смотреть матч лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 8 6 2 0 25-8 20
2
 Монако 8 6 2 0 14-4 20
3
 Марсель 8 5 2 1 21-8 17
4
 Лилль 9 5 2 2 15-8 17
5
 Ланс 9 3 5 1 9-6 14
6
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
7
 Лион 8 4 1 3 14-12 13
8
 Брест 9 4 1 4 13-15 13
9
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
10
 Ницца 8 2 4 2 16-8 10
11
 Нант 8 2 4 2 10-9 10
12
 Страсбур 8 2 4 2 16-16 10
13
 Осер 8 3 0 5 11-16 9
14
 Анже 9 1 4 4 10-16 7
15
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
16
 Тулуза 8 1 3 4 7-11 6
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 8 1 1 6 8-26 4
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34 тур
25.10 21:45
Ренн – Гавр
 1 : 0
26.10 18:00
Анже – Сент-Этьен
 4 : 2
26.10 20:00
Реймс – Брест
 1 : 2
26.10 22:00
Ланс – Лилль
 0 : 2
27.10 17:00
Лион – Осер
 - : -
27.10 19:00
Монпелье – Тулуза
 - : -
27.10 19:00
Ницца – Монако
 - : -
27.10 19:00
Страсбур – Нант
 - : -
27.10 22:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 7
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 6
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 6
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 5 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 5 1 2
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