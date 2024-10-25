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Сегодня, 15:08

Во Франции обязали «ПСЖ» выплатить Килиану Мбаппе 55 миллионов евро

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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) отклонила апелляцию «ПСЖ» по делу о невыплаченной зарплате и бонусах экс-игроку команды Килиану Мбаппе, сообщает L'quipe.

По данным источника, LFP согласилась со стороной обвинения и обязала «ПСЖ» выплатить 25-летнему футболисту 55 миллионов евро. Отмечается, что парижане обжалуют это решение.

Ранее Мбаппе обратился в LFP и УЕФА по делу о неуплате ему 55 миллионов евро по старому контракту с «ПСЖ».

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год. В общей сложности француз забил провел 308 матчей за клуб, в которых забил 256 голов и отдал 108 результативных передач. Минувшим летом Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 8 6 2 0 25-8 20
2
 Монако 8 6 2 0 14-4 20
3
 Марсель 8 5 2 1 21-8 17
4
 Лилль 8 4 2 2 13-8 14
5
 Ланс 8 3 5 0 9-4 14
6
 Реймс 8 4 2 2 15-12 14
7
 Лион 8 4 1 3 14-12 13
8
 Ницца 8 2 4 2 16-8 10
9
 Нант 8 2 4 2 10-9 10
10
 Страсбур 8 2 4 2 16-16 10
11
 Брест 8 3 1 4 11-14 10
12
 Осер 8 3 0 5 11-16 9
13
 Ренн 8 2 2 4 12-12 8
14
 Сент-Этьен 8 2 1 5 6-20 7
15
 Тулуза 8 1 3 4 7-11 6
16
 Гавр 8 2 0 6 7-19 6
17
 Анже 8 0 4 4 6-14 4
18
 Монпелье 8 1 1 6 8-26 4
Результаты / календарь
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25.10 21:45
Ренн – Гавр
 - : -
26.10 18:00
Анже – Сент-Этьен
 - : -
26.10 20:00
Реймс – Брест
 - : -
26.10 22:00
Ланс – Лилль
 - : -
27.10 17:00
Лион – Осер
 - : -
27.10 19:00
Монпелье – Тулуза
 - : -
27.10 19:00
Ницца – Монако
 - : -
27.10 19:00
Страсбур – Нант
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Марсель – ПСЖ
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Стефан Дзодич

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 3 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

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Этьен Юте Кинкуэ

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