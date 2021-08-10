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Рамос может пропустить еще 2 месяца из-за травмы

21:44
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Новичок «ПСЖ» Серхио Рамос может пропустить 2 месяца из-за восстановления после травмы, пишет Infosport.

По данным источника, испанский защитник уже тренируется по индивидуальной программе, однако проблема с голенью все еще беспокоит.

Игроком «ПСЖ» Рамос стал 8 июля, перейдя из мадридского «Реала». Контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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