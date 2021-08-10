Рамос может пропустить еще 2 месяца из-за травмы

Новичок «ПСЖ» Серхио Рамос может пропустить 2 месяца из-за восстановления после травмы, пишет Infosport.

По данным источника, испанский защитник уже тренируется по индивидуальной программе, однако проблема с голенью все еще беспокоит.

Игроком «ПСЖ» Рамос стал 8 июля, перейдя из мадридского «Реала». Контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2023 года.