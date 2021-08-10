Рамос может пропустить еще 2 месяца из-за травмы
21:44
Новичок «ПСЖ» Серхио Рамос может пропустить 2 месяца из-за восстановления после травмы, пишет Infosport.
По данным источника, испанский защитник уже тренируется по индивидуальной программе, однако проблема с голенью все еще беспокоит.
Игроком «ПСЖ» Рамос стал 8 июля, перейдя из мадридского «Реала». Контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2023 года.
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