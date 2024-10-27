Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 22:00

«Марсель» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча лиги 1

«Марсель» встретится с «ПСЖ» в матче 9-го тура чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Марсель» примет «ПСЖ» в матче 9-го тура чемпионата Франции в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе, стартовый свисток — в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция и другой контент доступны при наличии подписки на ресурс.

За ключевыми событиями игры «Марсель» — «ПСЖ» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Франция. Лига 1. 9-й тур
27 окт, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
ПСЖ

«Марсель» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 17 очков в восьми турах чемпионата Франции. «ПСЖ» с 20 очками делит первое место с «Монако». В предыдущем туре «Марсель» победил «Монпелье» (5:0), а «ПСЖ» обыграл «Страсбург» (4:2).

Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Медведь покусал лыжника на Камчатке во время тренировки
Глава Бундесбанка заявил о начале упадка немецкой экономики с весны 2022 года
Идеальная контратака хозяев, спаситель Батраков и слишком грубая ничья. Что случилось в матче «Зенит» - «Локомотив»
Топурия нокаутировал Холлоуэя! Грузин стал первым, кому это удалось
Задержаны двое из четырех пропавших осужденных из исправительного центра в Забайкалье
Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский умер после ДТП в Севастополе
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Монако» вдесятером проиграл «Ницце», Головин провел на поле весь матч
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 8 6 2 0 25-8 20
2
 Монако 9 6 2 1 15-6 20
3
 Марсель 8 5 2 1 21-8 17
4
 Лилль 9 5 2 2 15-8 17
5
 Ланс 9 3 5 1 9-6 14
6
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
7
 Лион 9 4 2 3 16-14 14
8
 Ницца 9 3 4 2 18-9 13
9
 Страсбур 9 3 4 2 19-17 13
10
 Брест 9 4 1 4 13-15 13
11
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
12
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
13
 Осер 9 3 1 5 13-18 10
14
 Тулуза 9 2 3 4 10-11 9
15
 Анже 9 1 4 4 10-16 7
16
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 9 1 1 7 8-29 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.10 21:45
Ренн – Гавр
 1 : 0
26.10 18:00
Анже – Сент-Этьен
 4 : 2
26.10 20:00
Реймс – Брест
 1 : 2
26.10 22:00
Ланс – Лилль
 0 : 2
27.10 17:00
Лион – Осер
 2 : 2
27.10 19:00
Монпелье – Тулуза
 0 : 3
27.10 19:00
Ницца – Монако
 2 : 1
27.10 19:00
Страсбур – Нант
 3 : 1
27.10 22:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 7
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 6
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 6
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 5 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 6 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости